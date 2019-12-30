2019-12-30T12:15:46+03:00
Общество

Первое заседание по делу о смертельной аварии в Кочпон-Чите пройдет в январе

Сыктывкарский городской суд решил, когда выберет меру пресечения
Дарья ЮДИНА
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Фото с места смертельной аварииФото с места смертельной аварии
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Хозяина «Лексуса», которого считают виновником смертельной аварии в Кочпон-Чите, начнут судить сразу после новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Дело возбужденное в отношении владельца «Лексуса» уже поступило в ведомство. Напомним, что его будут судить за резонансную аварию, которая произошла в местечке Кочпон-Чит 21 сентября. Тогда хозяин иномарки сел за руль пьяным и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ауди». Водитель второй машины и его 4-летний сын умерли из-за полученных травм.

Также владельца «Лексуса» вменяют в вину пьяную езду, за которую его дважды поймали ещё до страшной аварии.

Суд выберет обвиняемому меру пресечения 10 января. Сейчас мужчина находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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