Первое заседание по делу о смертельной аварии в Кочпон-Чите пройдет в январе

Хозяина «Лексуса», которого считают виновником смертельной аварии в Кочпон-Чите, начнут судить сразу после новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Дело возбужденное в отношении владельца «Лексуса» уже поступило в ведомство. Напомним, что его будут судить за резонансную аварию, которая произошла в местечке Кочпон-Чит 21 сентября. Тогда хозяин иномарки сел за руль пьяным и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ауди». Водитель второй машины и его 4-летний сын умерли из-за полученных травм.

Также владельца «Лексуса» вменяют в вину пьяную езду, за которую его дважды поймали ещё до страшной аварии.

Суд выберет обвиняемому меру пресечения 10 января. Сейчас мужчина находится под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре гусеничный трактор упал с трала

Инцидент произошел на перекрестке улицы Тентюковской и Октябрьского проспекта (подробности)