На месте страшной аварии в местечке Кочпон-Чит появился стихийный мемориал

Стихийный мемориал появился на месте гибели отца и сына недалеко от местечка Кочпон-Чит. Люди несут цветы, мягкие игрушки и фотографии жертв страшного ДТП по вине пьяного водителя.

Жители местечка Кочпон-Чит решили не оставаться в стороне от трагедии. Они пустили клич в соцсетях и организовали мемориал памяти, куда каждый может прийти и почтить погибших минутой молчания. Цветы, свечи, игрушки, фото погибших… Все это заставляет задуматься о последствиях нарушений ПДД, которые, как известно, «написаны кровью».

Отца и сына похоронят сегодня, 24 сентября, на кладбище в Верхнем Чове Сыктывкара. Горожане разделяют горе горожанки, которая потеряла в ДТП мужа и сына и не стесняются в выражениях, когда пишут о виновнике аварии — 39-летнем водителе «Лексуса». Они также организовали сбор денег в поддержку женщины.

- 22 сентября я позвал желающих помянуть мальчика. Вчера, около 15:00, приехало примерно 10 человек. После этого на место гибели мужчины и мальчика продолжали приезжать люди. Около 18:00 снова пришел на место ДТП и встретил жену погибшего. Она принесла цветы и фото мужа и сына, сказав, что придет снова - поставить венок, - отметил местный житель Артем К.

Напомним, что ДТП произошло вечером 21 сентября в местечке Кочпон-Чит. Водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу и протаранил «Ауди», которая в результате столкновения вылетела в кювет. В ДТП погибли 33-летний водитель «Ауди» и его 4-летний сын.

Следователи также уточнили, что 39-летний водитель «Лексуса» был пьян. В ГИБДД по Коми добавили, что в мае этого года виновника ДТП лишили прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде. В сентябре он был привлечен к ответственности за пьяную езду повторно. Сейчас мужчина находится в больнице. Около его палаты дежурит полиция.

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