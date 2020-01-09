Мечтай по-крупному! Правозащитник, политолог, эколог, журналист рассказали, когда жизнь в Коми станет счастливой

В 2019 году Коми штормило. Митинги и рост гражданской активности разрушили образ спокойной республики. Что готовит високосный год, никто не предскажет. Но всем хочется верить, что он принесет добрые перемены. Вместе с «КП-Коми» известные люди региона порассуждали, какие события могли бы сделать 2020-й по-настоящему счастливым для жителей.

Право менять реальность

Политолог Георгий Мойсеенко считает, что жизнь изменится к лучшему, если население Коми почувствует себя реальными хозяевами земли — теми, от чьего решения зависит будущее. Пока же многие продолжают жить в формате выученной беспомощности: «От меня ничего не зависит», «За меня все решили».

- Как политолог, я должен заявить со всей ответственностью, что идеальный год — это тот, когда восстановятся институты власти, когда руководители начнут смотреть вниз — на рядовых граждан, а не в сторону тех, кто наверху. Надо учиться жить в условиях демократии, когда реальная ответственность лежит на всех людях. Сейчас вертикаль власти работает отвратительно, надо повышать реальное участие населения в управлении республикой, - считает Георгий Мефодьевич.

Правозащитник Игорь Сажин добавил, что если жители Коми смогут в этом году свободно выражать свое мнение на всех важных площадках, это станет знаком больших перемен.

- Например, если Стефановская площадь в Сыктывкаре станет местом публичной свободы слова в Коми, то это приблизит нас к идеальному миру, - отмечает Сажин.

Отстоять чистоту Севера

Игорь Сажин также полагает, что год станет счастливым, если стройку на Шиесе закроют не временно, как сейчас, а навсегда.

- Для меня было бы идеальным уход мусорных королей с Шиеса. Эта бесстыжая история молчащей власти, наглого бизнеса и упорного населения должна закончиться, - предрекает он.

- Важно сплотиться и отстоять чистоту Севера, чтобы Шиес не попал в список московской территориальной схемы отходов. Это моя мечта, - вторит политолог Георгий Мойсеенко.

После появления этой «горячей точки» на карте тысячи жителей задумались о том, что именно они источник мусора и стали разделять отходы. Но проблемы природоохраны, которые копились годами, в один заход не решить.

- Было бы идеально, если чиновники Минприроды РФ и те, кто им помогает от Коми в вопросе выведения участка «Чудное» из состава нацпарка «Югыд Ва» под добычу золота, единомоментно отправили в шредер все подготовленные по этому вопросу документы. И забыли об этой идее навсегда! - рассуждает эколог Нина Ананина.

Столь же решительно и однозначно, по ее мнению, нужно разобраться с другими предметами экологии. Например, рекультивировать несанкционированные свалки, отменить закон, который приравнивает сжигание к переработке, отказаться от любых идей строительства мусоросжигательных заводов на территории Коми и страны, запретить использовать изношенные нефтепроводов и посадить новые леса на местах вырубок и пожарищ.

Вернуть безопасность и комфорт

Политика, экология, свобода выражения важны, но про урбанистику и комфортное проживание в городах Коми забывать не стоит. Так считает активист общественной организации по развитию городских инициатив «Проект 1780» Дмитрий Махов.

В идеальном 2020-м города в Коми должны стать безопасными. Для этого надо снизить разрешенную скорость для автомобилей по городу с 60 до 40 км/ч, а возле больниц и школ - до 30 км/ч. Порог, при котором штрафуют, необходимо уменьшить с 20 до 0-3 км/ч. Осветить пешеходные переходы, чтобы пешеходов было видно в пасмурную погоду и в темное время суток. Эти меры не требуют больших затрат, зато добавит чувство защищенности, - считает активист.

Возвращать комфорт — второй пункт идеального года. Нужно обустроить больше общественных пространств (парков, набережных, крутых центров и библиотек). Активист сетует, что жителям негде собираться, отдыхать и проводить время интересно.

- На месте чиновников я бы уменьшил количество рекламы и заборов вдоль дорог, которые давят психологически. Хочется, чтобы чиновники, общественники и жители нашли общий язык и работали сообща, - говорит Дмитрий.

Поддержать печатное слово

Независимый журналист Валерий Черницын уверен, что СМИ переживают не лучшие времена. Поэтому сразу после новогодних каникул, по его мнению, правительству нужно сформировать Фонд поддержки СМИ, учредителями которого стали бы ведущие финансово-промышленные группы Коми.

- Предположим, с уставным капиталом в 500 млн рублей. Фонд образует из себя коммерческую организацию, вся прибыль от которой идет на поддержку СМИ, - мечтает журналист.

Вишенка на торте для корреспондентов — повышение читательского интереса аккурат с 9 января.

- Представьте, после каникул у всех снова просыпается тяга к получению информации не только из соцсетей, но и из СМИ. На этой почве у людей воскресает доверие к последним, и они немедленно бегут подписываться на печатные издания, начинают все больше кликать и лайкать электронные СМИ, - фантазирует Черницын.

Бюджет на пользу региона

Депутат Госсовета Олег Михайлов уверен, что для региона этот год станет лучшим, если республика перестанет отправлять львиную долю доходов в Москву.

- Ненормально, когда мы переводим 2\3 налогов в федеральный бюджет, а сами довольствуемся копейками, которые нам перечислили. Мы должны добиваться того, чтобы налог на добычу полезных ископаемых или его значительная часть оставались в нашем регионе. Думаю, что все жители оценили, если бы Госсовет и руководство республики вышли с инициативой вернуть эти деньги в республику, - считает депутат.

Результатом такой инициативы стало бы повышение благосостояния, ремонт дорог, капремонт жилья, строительство соцобъектов, переселение людей из районов Крайнего Севера, расселение из ветхого и аварийного жилья.

- Идеальным решением всех этих проблем было бы избрание в сентябре нового профессионального Госсовета, в который вошли бы не конъюнктурщики, а настоящие патриоты Коми. Пусть они представляют разные политически силы, главное, чтобы ставили благо жителей на первое место, - предложил Михайлов.

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