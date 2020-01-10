Возможного виновника смертельной аварии в Кочпон-Чите оставили под стражей

Сегодня Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения для Максима Тутринова - возможного виновника смертельной аварии в Кочпон-Чите. Тогда погибли 33-летний мужчина и его 4-летний сын. Максим Тутринов останется под стражей на время судебного заседания.

Заседание началось с рассмотрения некоторых обстоятельств дела. В суде сообщили, что Максима Тутринова не раз судили за пьяную езду.

Также на заседании подсудимый выдвинул ходатайство. Он попросил суд пока не назначать уголовное дело к слушанию. Максим Тутринов заявил, что следователь включил в материалы дела показания двух свидетелей. По его словам, это произошло уже после ознакомления с материалами дела. Суд ходатайство не удовлетворил, отметив что просьба преждевременна и подсудимый вместе с защитой могут оценивать доказательства на последующих заседаниях. Позже суд назвал меру пресечения - арест. Ещё судья сообщил дату следующего заседания - 17 января.

Напомним, что страшное ДТП в местечке Кочпон-Чит произошло в сентябре 2019 года. Тогда, как считает следствие, Максим Тутринов сел за руль своего "Лексуса" пьяным. Он выехал на встречную полосу, столкнулся с "Ауди". Вторая машина перевернулась. Сидевший в ней 33-летний мужчина умер ещё до приезда медиков. За жизнь его 4-летнего сына врачи боролись сутки, но малыша спасти не удалось. Хозяин "Лексуса" попал в больницу. Позже его арестовали прямо там. Во время расследования Максим Тутринов находился под стражей, следователь дважды ходатайствовал о продлении ареста. Оба ходатайства были удовлетворены. Незадолго до передачи дела в суд Максим Тутринов признал свою вину частично: он согласился с обвинением в пьяной езде. Но вину за смертельное ДТП он не признает, считая, что вину за аварию лежит частично на водителе "Ауди".

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