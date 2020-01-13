2020-01-13T09:33:09+03:00
Общество

Снять запрет на проведение митингов на Стефановской площади планируют в Коми

Глава Коми Сергей Гапликов внес в Госсовет соответствующий законопроект
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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Глава Коми Сергей Гапликов внес в Госсовет законопроект, который предлагает изменить перечень мест, где нельзя митинговать, пишет «7х7». Необходимость в обновлении документа возникла после того, как Конституционный суд России признал запрет митинговать на Стефановской площади Коми неконституционным. Он предписал властям Коми «не пытаться под любым предлогом изыскать причины» для отказа в согласовании мероприятий и подчеркнул, что у администрации нет прав для «введения абстрактных запретов».

Законопроект зарегистрировали в базе Госсовета 9 января. 20 февраля депутаты законодательного органа его рассмотрят. Документ предлагает внести поправки в действующий с 2012 года республиканский закон «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий». В частности, из перечня мест, где нельзя митинговать, собираются исключить Стефановскую площадь, а также здания государственных органов, органов местного самоуправления, госучреждений и территорию в радиусе 50 метров от входа в них.

Кроме того, документ уточняет места, где в Коми по-прежнему нельзя митинговать. Например, в списке появятся аэродромы, вертодромы (пока ограничения касаются только аэропортов), автостанции (вдобавок к автовокзалам), розничные рынки. Появятся и новые места, где нельзя будет проводить собрания и демонстрации: здания медицинских организаций, расположения воинских частей, военных организаций и учреждений.

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Активисты требовали отменить постановление администрации, которое запрещает митинги, пикеты, собрания на Стефановской площади (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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