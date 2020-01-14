2020-01-14T11:36:12+03:00
Общество

В Коми на Крещение ограничат выход людей к купелям

Это связано с недостаточной толщиной льда
Дарья ЮДИНА
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В Коми на Крещение спасатели введут ограничат количество людей, которые за раз будут выходить к купелямВ Коми на Крещение спасатели введут ограничат количество людей, которые за раз будут выходить к купелямФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Коми спасатели за один раз будут пропускать меньше людей к крещенским купелям чем обычно. Ограничение связано с теплой зимой и недостаточной толщиной льда, передает «ТАСС».

Спасатели в Коми ограничат выход людей на лед к купелям на Крещение в связи с теплой зимой и недостаточной толщиной льда. Об этом сообщил в понедельник журналистам врио начальника Главного управления МЧС РФ по Коми Олег Нецкий.

- Мы уже обсудили с МВД, что ограничим выход людей на лед к купелям на Крещение. Будем пропускать к купелям не по 10-15 человек, как ранее, а по одному-два человека, чтобы не создавать очередь, чтобы люди не провалились под лед, а такие случаи по стране ранее были,- рассказал Олег Нецкий.

По данным МЧС РФ по Коми, в этом году оборудуют 41 купель, как и в прошлом году. Главам муниципалитетов направили рекомендации, как нужно укрепить лед, оборудовать места деревянными трапами и настилами. Многое зависит от структуры льда, он может быть толстым, но непрочным. Жителям рекомендовали посещать только специально оборудованные места для омовений и забора крещенской воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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