ЛУКОЙЛ-Коми расширяет производственную инфраструктуру Ярегского месторождения

На промысле введена в строй парогенераторная установка (ПГУ) «Юг», что продолжает последовательную работу по наращиванию объемов добычи тяжелой нефти.

Высоковязкую нефть Яреги добывают с помощью закачки пара в продуктивные пласты. Чтобы поднять на поверхность тонну «черного золота», требуется еще больше пара. Поэтому парогенераторные мощности месторождения постоянно модернизируются и расширяются.

На Ярегском месторождении уже действуют ПГУ общей мощностью 450 тонн пара в час. В течение нескольких лет эти установки расширяли. Сегодня каждая из них – это целый комплекс сооружений, включающих в себя ряд котлов.

Новая ПГУ «Юг» оборудована котлами российского производства, которые приспособлены к ярегской воде с большим содержанием железа. При строительстве объекта большое внимание уделили экологической составляющей производства. На установке будет использоваться вода, попутно добываемая с нефтью из скважин. После отделения от нефти она будет очищаться от примесей на специальном оборудовании и снова подаваться на котлы ПГУ для выработки пара. Для Ярегского месторождения стало тенденцией минимизировать забор воды для производственных нужд из природных источников и использовать ее по замкнутому циклу.

Решение о строительстве ПГУ «Юг» связано с вводом новых перспективных уклонов в нефтешахтах Яреги. Производительность ее первой очереди – 60 тонн пара в час. Сегодня ПГУ состоит из одного блока, и в течение ближайших лет объект планируется расширить, установив дополнительные котлы в рамках второй и третьей очереди. Параллельно намечено расширение и других ПГУ.

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