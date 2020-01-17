В Усинске стартовал конкурс на знание истории Великой Отечественной войны

Лучших знатоков ждет экскурсионная поездка по местам боевой славы в Крыму и военно-морской парад в Севастополе от генерального партнера проекта – ЛУКОЙЛ-Коми.

Конкурс «История Победы» организован администрацией и советом Усинска, информационным порталом «Усинск.Онлайн». Проверить свои знания в конкурсе пожелали более 400 человек – это разновозрастные ученики всех городских и сельских школ муниципального образования, учащиеся политехнического техникума. На первом этапе участники прошли тест из 75 вопросов, пакет которых подготовил кандидат исторических наук из Сыктывкара Алексей Рогачев.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Площадка конкурса, организованная в пятой городской школе, собрала около сотни участников. Школьники готовились серьезно: штудировали учебники, историческую литературу, специализированные сайты.

Одной из первых справилась с заданиями теста десятиклассница Альбина Гильманова.

– Вопросы теста не очень сложные, – призналась школьница. – Да, были небольшие затруднения, но благодаря этому захотелось еще больше узнать о событиях того времени. Думаю, о Великой Отечественной не нужно забывать, она отразились на каждой семье в нашей стране. Мой прадедушка тоже воевал – пошел в разведку и не вернулся…

Будущий выпускник школы Марк Бутров свое участие в конкурсе считает подготовкой к экзамену:

– Я с уважением отношусь к людям, которые защищали свою страну, отстаивали свою землю. И для меня важно знать события тех лет, повлиявших на историю нашего народа. Кроме того, мне предстоит ЕГЭ по истории, и я посчитал, что участие в этом конкурсе будет для меня не лишним.

Проверить свои знания в конкурсе пожелали более 400 человек

Второй этап конкурса состоится в феврале. Испытания на этом этапе будут проходить 20 лучших знатоков истории Великой Отечественной войны, которых определят по итогам первого тура. В третий тур выйдут уже только 10 участников. В финале определят пятерых победителей, которые в канун празднования 75-летия Великой Победы отправятся в экскурсионную поездку в Крым. На полуострове они посетят места боевой славы и знаменитый военно-морской парад в Севастополе. Поездку организуют на средства ЛУКОЙЛ-Коми.

– Современные школьники о Великой Отечественной знают в основном из учебников и интернета, а возможностей встретиться с реальными участниками тех событий, к сожалению, все меньше, – говорит заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская. – Поэтому, а еще учитывая исключительную важность этого периода в истории нашего государства и приближающийся юбилей Великой Победы, мы и решили поддержать этот проект. И здорово, что конкурс собрал так много участников.

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