В Коми рассматривают дело об остановке поездов на станции Шиес

С 25 июня ОАО «РЖД» отменило остановку поездов на станции Шиес. Официальная причина — отсутствие пассажирского спроса. Экоактивисты, ознакомившись с причиной отказа, смеялись в голос. Дело в том, что ныне Шиес — самая популярная станция России, куда стекаются жители разных городов России для участия в мирном протесте против строительства мусорного полигона. Активисты пытаются вернуть остановку поездов. Так «Общество по защите прав потребителей «Защита» подало в суд на УФАС Коми из-за отмены остановки поездов на Шиесе, передает «Новая газета».

По мнению истцов, отмена остановки — это навязывание условий, невыгодных для покупателей. Дело в том, что с тех пор, как поезда перестали останавливаться на Шиесе, люди вынуждены покупать билеты до следующей станции, чтобы добраться до лагеря экоактивистов. Именно поэтому общество «Защита» подало заявление в УФАС на ОАО «РЖД». Но антимонопольщики не усмотрели в действия пассажирской компании ничего предосудительного.

Тогда активисты подали иск Арбитражный суд Коми уже на региональный УФАС. Они требуют признать незаконным отказ антимонопольщиков возбуждать дело в отношении ОАО «РЖД» и АО «Федеральная пассажирская компания». Следующее рассмотрение дело назначено на 6 февраля.

Напомним, что возведение мусорного полигона на станции Шиес без технического проекта и разрешения на строительство началось летом 2018 года. Сразу же инвестор столкнулся с протестом местного населения — люди организовали на станции круглосуточную вахту, затем она переросла в коммуну. В июне стройку законсервировали, чтобы провести государственную экологическую экспертизу. Некоторые СМИ сообщали, что «заморозка» объекта связана с особым поручением аппарата президента.

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