2020-01-21T11:51:28+03:00
Общество

Появилась информация, что перекрытие Октябрьского проспекте в Сыктывкаре переносится на неопределенный срок

Пока официальную информацию по этому поводу редакции получить не удалось
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото с личной страницы фотографа Maksim VladimirovichФото с личной страницы фотографа Maksim Vladimirovich
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Перекрытие Октябрьского проспекта переносится на неопределенный строк, сообщил «КП-Коми» проверенный источник.

На данный момент официальную информацию по этому поводу редакции получить не удалось.

Напомним, что 3 февраля собираются перекрыть Октябрьский проспект в Сыктывкаре для ремонта обветшавших водопроводных сетей. Водители бьют тревогу и говорят, что улица Индустриальная, куда направят основной поток машин, не справится с ним. Мэрия успокаивает - трассу ждет тщательный уход в ночное время.

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«До июня можно валить в отпуск!» Сыктывкарцы обсуждают перекрытие Октябрьского проспекта Перекрытие главной городской магистрали остается темой №1 в соцсетях (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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