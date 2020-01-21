В Ухте собирают деньги на памятник певцу, который погиб в страшном ДТП

В Ухте собирают деньги на покупку и установку памятника певцу Григорию Амосову. Он погиб в страшной аварии в январе прошлого года.

Недавно во Дворце культуры прошел концерт «Новогодний парад премьер». Собранные деньги как раз потратят на памятник популярному в Ухте музыканту Григорию Амосову. Также 26 января в 16 часов Доме культуры поселка Водный устроят концерт в память о нем.

Машина певца превратилась в металлолом

Напомним, что 13 января 2019 года на втором километре трассы Ухта – Ярега случилась смертельная авария. Григорий Амосов за рулем Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. У водителя легковой машины диагностировали перелом плеча и бедренной кости, также закрытую черепно-мозговую травму. 21 января 29-летний певец скончался, не приходя в сознание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми собрали деньги на лечение известного ухтинского фотографа, больного раком

Сергей Соколов сейчас проходит химиотерапию (подробности)