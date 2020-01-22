В Сыктывкарском городском суде присяжные впервые вынесли приговор

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителей столицы Коми. Мужчин обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью. Следователи также считали, что одного из злоумышленников нужно судить за угрозы. Приговор впервые в истории горсуда вынесли шесть присяжных, сообщает пресс-служба ведомства.

На заседаниях установили, что в мае 2019 года подсудимые, будучи пьяными, начали бить потерпевшего руками и ногами, в том числе, голове. Из-за многочисленных ударов избитый мужчина скончался.

17 декабря коллегия присяжных заседателей признала подсудимых виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Коллегия пришла к выводу, что виновные не заслуживают снисхождения. При этом присяжные оправдали одного из сыктывкарцев по статье, предусматривающей наказание за угрозы.

21 января Сыктывкарский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных вынес приговор, назначив одному мужчине 14 лет лишения свободы, а второму – 12 лет лишения свободы. Отбывать назначенное наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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