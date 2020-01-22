Глава Коми попросил сыктывкарского мэра не спешить с перекрытием Октябрьского проспекта

Глава Коми Сергей Гапликов на своего странице в VK выложил видеообращение к городским чиновникам. Он просит мэрию не спешить с перекрытием Октябрьского проспекта, которое назначено на 3 февраля.

- Я, как и многие сыктывкарцы, обеспокоен предстоящим перекрытием Октябрьского проспекта. Да, заменить водовод и ливневку однозначно надо. От этого никуда не деться. Но! Прежде чем начинать какие-либо работы и перекрывать улицу, я настоятельно прошу администрацию Сыктывкара и лично мэра Наталью Хозяинову, заместителя председателя правительства Коми - министра ЖКХ Константина Лазарева и начальника управления ГИБДД Андрея Перловаса взять под личный контроль ситуацию. И совместно с общественниками учесть все возможные последствия и риски, - отметил руководитель региона.

Напомним, что 21 января по информации проверенного источника стало известно, что перекрытие Октябрьского проспекта переносится на неопределенный срок. Правда, до сих пор получить официальный комментарий от мэрии по этому поводу редакции получить не удалось.

Отметим также, что в связи с перекрытием водители и жители города бьют тревогу и говорят, что улица Индустриальная, куда направят основной поток машин, не справится с ним.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/756224" frameborder="0"></iframe> Видеообращение главы Коми по поводу перекрытия Октябрьского проспекта.

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