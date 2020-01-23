По итогам короткой программы ухтинец Дмитрий Алиев стал вторым на Чемпионате Европы

Вчера в австрийском Граце стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Мужчины-одиночники показали короткую программу. Ухтинец Дмитрий Алиев по промежуточным итогам стал вторым.

Дмитрий Алиев заработал 88,45 балла. Судьи снизили ему баллы за два недокрута: на четверном лутце в каскаде с тройным тулупом и на тройном акселе. Зато житель Коми единственный смог прыгнуть два четверных прыжка в короткой программе чемпионата.

Первое место на пьедестале пока у чеха Михала Бржезина. Он всего на 1,32 балла опередил Дмитрия Алиева.

Произвольную программу фигуристы-одиночники представят сегодня.

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