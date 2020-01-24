Ухтинец Дмитрий Алиев стал первым на чемпионате Европы по фигурному катанию

Ухтинец Дмитрий Алиев одержал победу на чемпионате Европы по фигурному катанию. Соревнования произвольной программы среди мужчин-одиночников завершились в австрийском Граце, пишет пресс-служба Минспорта Коми.

Накануне фигурист из Коми стал вторым в короткой программе, набрав 88,45 балла. Временным лидером стал чех Михаэль Бржезин. Россиянин Артур Даниелян занимал третье место.

В произвольной программе Дмитрий уверенно оставил позади всех соперников и набрал 184,44 балла, а в сумме – 272,89 баллов. Второе место за Артуром Даниеляном, а бронзовым призером стал Морис Квителашвили из Грузии.

- Дима, это твой сезон! Чемпион России и Европы это реальный показатель твоих стараний, твоего трудолюбия. Будь всегда уверен в своих силах, ты наша гордость! Поздравляю тебя и твою семью! - обратился к фигуристу на своей странице «Вконтакте» министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной.

Победа Дмитрия Алиева стала первой за восемь лет для России в мужском катании на чемпионатах Европы. До этого в 2012 году золото взял Евгений Плющенко.

- Всем большое спасибо, я безумно рад. Я прекрасно себя чувствовал вчера и сегодня. Ощущаю очень много позитива и счастья, спасибо, Россия, спасибо, фанаты, семья! Безусловно, было правильно перейти из лыжных гонок в фигурное катание. Но они дали мне нужный дух, нужные силы. Сегодня я чемпион Европы по фигурному катанию. Я думаю, что принял верное решение и иду правильным путем. Благодарю каждого, кто в меня верил и поддерживал. Вы были прекрасны, я вас слышал как никогда. Это подбадривает и закаляет, дает больше сил. Спасибо, низкий вам поклон, – сказал журналистам сам Алиев в интервью после проката.

Напомним, что в конце 2019 года Дмитрий Алиев впервые победил на чемпионате России в Красноярске.

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