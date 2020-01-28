2020-01-28T11:09:18+03:00
Общество

Мэр Сыктывкара дала пояснения по поводу перекрытия Октябрьского проспекта

Наталья Хозяинова ответила на вопросы журналистов
Дарья ЮДИНА
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Фото с личной страницы фотографа Maksim VladimirovichФото с личной страницы фотографа Maksim Vladimirovich
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Сегодня в мэрии прошла общегородская планерка. После нее градоначальница Наталья Хозяинова пообщалась с журналистами на брифинге. В частности, она ответила на вопрос, будут или нет перекрывать Октябрьский проспект.

- Мы рассматриваем разные варианты: частичного или полного перекрытия проспекта. Вопрос в стоимости и длительности ремонта. Октябрьский проспект ремонтировать надо, как и сети под ним. Мы дадим конкретные пояснения ближе к 3 февраля, - сказала мэр.

Отметим, что глава Коми Сергей Гапликов на своего странице в VK 22 января выложил видеообращение к городским чиновникам. Он просил мэрию не спешить с перекрытием Октябрьского проспекта, которое назначено на 3 февраля. После просьбы главного лица республики, в мэрии прошло совещание, на котором обсудили планы ремонта главной магистрали столицы Коми.

Кстати, в связи с перекрытием водители и жители города бьют тревогу и говорят, что улица Индустриальная, куда направят основной поток машин, не справится с ним. Наталья Хозяинова отметила, что её будут приводить в порядок в 2021 или 2022 году в зависимости от объемов финансирования программы "Безопасные и качественные дороги". Сейчас за Индустриальной улицей "ухаживают", объяснила градоначальница.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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