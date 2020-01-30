2020-01-30T15:48:42+03:00
Общество

На ярегской шахте нашли тело одного из двух погибших в ноябре шахтеров

В ноябре горняков искали пять дней, но так и не нашли
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото ГУ МЧС по КомиФото ГУ МЧС по Коми
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В соцсетях появилось сообщение о том, что на ярегской шахте нашли останки одного из двух горняков, которые пропали во время пожара в ухтинской шахте 24 ноября. Позже эту информацию «КП-Коми» подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Коми.

- Для подтверждения личности и установления причины смерти мужчины будут назначены необходимые судебные экспертизы, - отметили в ведомстве.

Напомним, что 24 ноября в шахте «Яреганефть» начался пожар. Тогда под землей находились 45 человек. 42 шахтера эвакуировались самостоятельно, ещё одного спасли. Следственный комитет после проверки обстоятельств пожара возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Работников, которые пропали во время пожара в ухтинской шахте 24 ноября, по решению городского суда признали умершими. Горняков искали пять дней несколько горноспасательных отрядов, но так и не нашли, их признали умершими.

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Возможно, возгорание произошло из-за нарушений правил безопасности (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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