Олимпийский чемпион открыл зал вольной борьбы в сыктывкарской школе

В субботу, 1 февраля, олимпийский чемпион Анатолий Белоглазов открыл зал для занятий по вольной борьбе в сыктывкарской школе № 38. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Коми.

Планируется, что в первую очередь на занятия будут набирать учеников начальных классов. В министерстве отметили, что на данный момент в Сыктывкаре такие залы открыты уже в трех школы, в которых вольной борьбой занимаются более 100 детей. В региональной Федерации вольной борьбы планируют открывать такие залы не только в Сыктывкаре, но и в других частях республики.

В школе №38 участия в торжественном мероприятии принял олимпийский чемпион Анатолий Белоглазов. Утром он прилетел в Сыктывкар по приглашению республиканских борцов. Осенью прошлого года спортсмен уже участвовал в открытии нескольких залов в столичных школах.

– Наш вид спорта очень древний и популярный в мире. И это не только борьба, но и дружба. Если вы научитесь уважать соперника на ковре, это и в жизни вам это пригодится. А борьба она закаляет характер, волю к победе и просто возможность стать крепче физически. В добрый путь Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни и еще раз спасибо всем за приглашение! – сказал Белоглазов.

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