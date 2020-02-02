Биатлонист из Коми стал вторым на этапе Кубка мира

Спортсмен из Коми Иван Голубков, у которого поражен опорно-двигательный аппарат, занял второе место на первой гонке третьего этапа Кубка мира. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта республики.

Соревнования проходили в немецком городе Финстерау. В биатлонной гонке на шесть километров Голубков стал вторым. Он преодолел дистанцию за 18 минут и 29,7 секунды. В гонке победил другой россиянин Александр Давидович, опередивший Голубкова ровно на пять секунд. Бронза досталась украинцу Тарасу Раду.

2 и 4 февраля продолжатся соревнования по биатлону, после чего стартуют лыжные гонки. Третий этап продлится до 8-го числа. Заключительный этап Кубка мира пройдет в марте в Эстерсунде (Швеция). В министерстве добавили, что Голубков по результатам первых двух этапов является лидером общего зачета Кубка мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спортсмен из Коми Иван Голубков занял первое место на этапе Кубка мира

Он поразил три мишени из четырех и финишировал с большим отрывом от соперников (подробнее)