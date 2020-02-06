На сыктывкарской базе «Динамо» ночью искали девушку без верхней одежды

Как сообщает БНКоми, молодую сыктывкарку оставили на базе «Динамо» в футболке и тапочках. Она позвонила спасателям по номеру «112» и сообщила, что её высадили из машины без верхней одежды и нормальной обуви.

На помощь девушке направили спасателей на двух снегоходах. Поскольку связь обрывалась, на поиски ушло больше часа. Операция закончилась после того, как от потерявшейся пришло сообщение, что ей удалось самой благополучно выбраться из леса. Позже она сообщила, что уже находится дома и в помощи не нуждается.

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