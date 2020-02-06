2020-02-06T07:25:41+03:00
Общество

Экс-начальника печорского отдела миграционной службы признали взяточницей

Ее осудили на четыре года лишения свободы условно
Дарья ЮДИНА
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В Печоре осудили экс-начальника отдела УФМСВ Печоре осудили экс-начальника отдела УФМСФото: Алексей БУЛАТОВ
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Печорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника печорского отдела УФМС. Её признали виновной в служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в значительном размере. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Коми.

Суд установил, что экс-начальник отдела миграционной службы в 2015-2016 годах за взятки вносила ложные сведения в бланки уведомления о прибытии по месту пребывания иностранцев, чтобы поставить их на миграционный учет. Позже она направляла пакеты документов в УФМС по Коми, чтобы там рассмотрели вопрос о разрешении на временное проживание.

Суд признал бывшую чиновницу виновной в инкриминируемых деяниях и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четырех года. В качестве дополнительного наказания она лишена права занимать государственные должности либо должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, на три года.

Приговор не вступил в законную силу.

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Процесс состоится 7 февраля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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