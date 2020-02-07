Воркутинец вместе с товарищами водрузил знамя Победы на вулкан в Африке
Восхождение случилось 4 февраля
Фото из группы фонда "Земля Вологодская"
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Группа из сотрудников фонда «Земля Вологодская» и Фонда поддержки общественных инициатив водрузили знамя Победы на Килиманджаро. В группу вошел воркутинец Вячеслав Евдокимов.
Восхождение посвятили 75-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Члены группы поднялись на Килиманджаро (стратовулкан в Африке, который является высочайшей точкой континента, 5895 метров над уровнем моря) 4 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU