2020-02-07T13:33:07+03:00
Общество

Воркутинец вместе с товарищами водрузил знамя Победы на вулкан в Африке

Восхождение случилось 4 февраля
Дарья ЮДИНА
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Фото из группы фонда "Земля Вологодская"Фото из группы фонда "Земля Вологодская"
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Группа из сотрудников фонда «Земля Вологодская» и Фонда поддержки общественных инициатив водрузили знамя Победы на Килиманджаро. В группу вошел воркутинец Вячеслав Евдокимов.

Восхождение посвятили 75-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Члены группы поднялись на Килиманджаро (стратовулкан в Африке, который является высочайшей точкой континента, 5895 метров над уровнем моря) 4 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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