Эффект сурка. В Коми взносы на капремонт снова увеличились в три раза

В январе в Коми снова вырос взнос за капремонт. Жители республики стали с возмущением писать в соцсетях о незаконных поборах. Не все в курсе, что в конце ноября депутаты Госсовета проголосовали за увеличение тарифа.

Напомним, что 28 ноября в Госсовете Коми рассмотрели законопроект о ежегодном установлении размера взноса на капремонт. В 2020 году он будет варьироваться от 7,38 до 9,15 рублей в зависимости от муниципалитета.

Новый размер взноса за капремонт по сути совсем не новый - в начале прошлого года эти цифры больно ударили по бюджету жителей Коми. Люди возмущались, но продолжали платить, пока Верховный суд не вернул прежний тариф (2,46 до 3,05 рубля за квадратный метр) по иску жителя Коми. В 2020 году тариф «вернулся на круги своя» - Минстрой инициировал законопроект, с которым согласились депутаты Госсовета.

- Ежегодное установление взноса на капитальный ремонт является давно распространенной практикой в других субъектах России, и мы ее также изучили, - подчеркнул первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми Виталий Поправка.

По его словам, увеличение тарифа позволит на 100% выполнить объем работ по капитальному ремонту до 2044 года. В противном случае, региональная программа может быть провалена.

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