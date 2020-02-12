Экоактивистам не разрешили держать под контролем мусорный вопрос в Коми

В конце ноября прошлого года экоактивисты предложили создать рабочую группу по доработке территориальной схемы обращения с отходами РК, которую, кстати, уже утвердили 11 декабря. Они уверены, что она не может существовать в одобренном виде, так как в ней не отражена реальная система раздельного сбора отходов. Министр природных ресурсов не был против инициативы, однако в начале января активистам проекта отказали в создании нового института контроля.

- В утвержденной территориальной схеме не предусмотрена должная система раздельного сбора отходов. В ней говорится лишь о приобретении контейнеров для раздельного сбора (лишь по двум видам фракций, что является крайне неэффективным способом сбора). Этим пунктом министерство природных ресурсов обосновывает, что в терсхеме система раздельного сбора мусора предусмотрена. Но это издевка, а не РСО, - отметила член правления «Гражданского общества Коми» Людмила Парначева.

Экоактивист заметила, что это не единственная проблема территориальной схемы. В частности, на странице 121 документа говорится о рекомендации внедрять инсинераторные установки в Коми.

- Что такое инсинерация? Это попросту сжигание, для того, чтобы не вывозить мусор. Но об этом предпочитают молчать. Политика на мусоросжигание не может не пугать.

В конце ноября прошлого года на общественном совете при Минприроды экологи вышли с инициативой создания рабочей группы по улучшению территориальной схемы.

- Тогда министр Роман Полшведкин отметил, что не возражает против создания рабочей группы. Нам обещали, что до конца прошлого года ее состав будет утвержден. В декабре мы направили свои кандидатуры для включения в новый институт контроля. Но 3 января получили официальное письмо по электронной почте с уведомлением об отказе в создании группы, - отметила экоактивист.

Людмила Парначева добавила, что мнение общественности не учли не только в Коми. Подобная ситуация характерна для всей России. Отказ слушать людей обернулся для министерств природных ресурсов не лучшим образом. По всей стране создаются территориальные комиссии при органах прокуратуры по анализу территориальных схем. Такая комиссия будет работать и в Коми. Этот поворот был вызван тем фактом, что профильные министерства не учли мнения и замечаний общественников, экспертов государственных ведомств, направленных в адрес составителей территориальных схем регионов.

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Статья об этом вышла в общественно-научном журнале «Теоретическая и прикладная экология» (подробности).