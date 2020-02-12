2020-02-12T17:24:41+03:00
Общество

МВД завершило проверку по аварии с машиной ДПС и легковушкой на сыктывкарском «кольце»

Материалы дела направлены в суд
Анастасия МАШКАЛЕВА
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ДТП на «кольце» стало одним из самых резонансных событий в октябреДТП на «кольце» стало одним из самых резонансных событий в октябре
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14 октября на сыктывкарском «кольце» произошло резонансное ДТПстолкнулись машина ГИБДД и легковой автомобиль «КИА-Спортаж». Сотрудники МВД по Республике Коми проводили служебную проверку по факту аварии. Спустя почти четыре месяца она завершена, рассказали «КП-Коми» в ведомстве.

«Проверка завершена, все материалы направлены в суд» - лаконично прокомментировали в пресс-службе МВД по Коми, не став вдаваться в подробности.

Как рассказала «КП-Коми» супруга пострадавшего в аварии водителя «КИА», первое судебное заседание назначено на 4 марта.

Кстати, на записи момента аварии, которое было выложено в открытые источники, видно, что машина ГИБДД находилась на встречной полосе. Тогда в МВД по Коми прокомментировали - машина сотрудников ГИБДД находилась на встречке, потому что они спешили на место ДТП, чтобы оформить его.

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Автомобиль ГИБДД, который столкнулся на сыктывкарском «кольце» с легковушкой, спешил к месту ДТП

Полицейские так торопились оформить аварию, что сами попали в другую (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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