2020-02-13T13:53:48+03:00
Общество

Нефтеперерабатывающий завод в Ухте после пожара продолжает стабильно работать

Предприятие посетил глава Коми
Дарья ЮДИНА
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Фото Евгения ГрохаФото Евгения Гроха
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Сегодня во время рабочей поездки Сергей Гапликов посетил нефтеперерабатывающий завод в Ухте, на котором 9 января случились взрывы и пожар. Глава Республики Коми провёл рабочую встречу с генеральным директором предприятия, пишет пресс-служба.

Для меня было важно убедиться лично, что чрезвычайное происшествие – пожар, который произошел 9 января, не оказал значительного влияния на работу предприятия. Благодаря оперативным и слаженным действиям всех служб пожар оперативно ликвидирован, обошлось без серьезных жертв. Все основные технологические объекты продолжают работу. Значит, потребители в республике будут обеспечены качественным топливом, отметил Сергей Гапликов.

На встрече обсуждались отдельные направления работы предприятия и перспективные планы развития завода. Так, в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Республики Коми в 2020 году продолжится реализация инвестиционного проекта по техническому перевооружению биологических очистных сооружений предприятия, где проходят очистку производственные стоки завода и все коммунальные стоки города Ухта и близлежащих посёлков, составляющие до 90% от общего объёма стоков. Проект планируется реализовать в 2022 году.

Также на средства компании в 2020 году в Ухте предполагается продолжить социально значимый проект благоустройства Сквера «Фёдора Прядунова». Реализация второго этапа запланирована в период май-август текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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