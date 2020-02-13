Музы дальних берегов: Театр оперы и балета Коми познакомит зрителя с балеринами из зарубежья

В республиканском Театре оперы и балета пополнение: в балетную труппу вступили три красавицы-иностранки: 21-летняя Иоана Крецу из Румынии, 20-летняя Арина Фудзисава и 24-летняя Канон Карита из Японии. Все девушки росли в местах, где погода и природа намного добрее к людям, а сейчас оказались на суровом севере. Что привело их в холодный Коми край и каким было первое впечатление от Сыктывкара, балерины рассказали «КП-Коми».

Иоана пока привыкает к северному климатуФото: Дарья ЮДИНА

Путь на север

В Республике Коми девушки оказались по разным причинам. Так, у Канон Кариты был непростой путь. Из-за того, что она – японка, ей было тяжело найти официальную работу: балерина два года работала без контракта в Санкт-Петербурге. Сначала ей нравилось работать в северной столице, но постепенно пришло разочарование.

– Там много чего обещают и сулят, но на самом деле ничего не делают. Мне даже не оформили рабочую визу. Был неприятный случай, когда я подвернула ногу, а меня не отпустили на выходной. Я ходила с трудом, преодолевая боль, но все равно пришлось танцевать, – вспоминает Канон. – В другой труппе сначала все было хорошо, но за выступления во время последних гастролей нам вовсе не заплатили. После я работала в московской небольшой балетной труппе, но и там надолго не задержалась: уровень исполнительского мастерства был слишком низкий.

Канон прошла трудный путь к своей мечтеФото: Дарья ЮДИНА

В республику Канон решилась приехать после рассказов своего друга, который работал в Театре оперы и балета. Классический балетный репертуар, гарантия стабильности, зарплата по расписанию, оформление рабочей визы, дружный коллектив – после разочарований больших городов республиканский театр провинциального Сыктывкара манил перспективами и постоянством. Позже можно и вид на жительство оформить.

Румынской балерине Иоане и японской артистке Арине было несколько проще: сразу после окончания обучения в академии их пригласила в труппу главный балетмейстер республиканского театра оперы и балета Марианна Рыжкина. Девушки, недолго, думая согласились.

Ариану пригласили в труппу сразу после окончания обученияФото: Дарья ЮДИНА

Балет со словарем

Прохождение девяти кругов бюрократии облегчило знание языка: все три девушки хорошо говорят по-русски. Иоанна и Арина изучали его в академии, Канон занималась самостоятельно. Она учила русский по словарю и учебнику: записывала за учителями незнакомые ей слова, потом искала их в словарях и запоминала. Японка изучала самый сложный в мире язык с тем же упорством, что и танцевала балет, и сейчас она говорит на нем четко, ясно и понятно. Интерес к языку подпитывался любовью к русскому балету: ее Канон привила мама.

Японка Канон самостоятельно учила русский языкФото: Дарья ЮДИНА

Сыктывкар комфортный

Вопреки ожиданиям и представлениям о том, что Сыктывкар – холодная и морозная столица Коми, иностранки были приятно удивлены. Канон даже успела застать последние теплые деньки.

– Я привезла кучу зимней одежды! Но когда приехала, было комфортно, – вспоминает японская балерина.

Пока девушки только привыкают к своенравной северной погоде, но отмечают, что им повезло: зима в этом году в Коми преимущественно мягкая и не шокирует 40-градусными морозами.

Иоана с коллегами отмечает, что балетмейстер театра Марианна Рыжкина очень добраяФото: Дарья ЮДИНА

– Все равно немного непривычно, – объясняет Иоана. – На родине я живу рядом с морем, разница в климате Румынии и Коми чувствуется.

А вот Канон три года жила в Киеве, столько же – в Санкт-Петербурге. Поэтому к капризам нашей погоды ей привыкнуть проще. Японка обращает внимание на то, что в Коми не так влажно, как в Питере – низкие температуры переносить легче.

Но все же холод пока мешает девушкам освоить окрестности города.

– Я еще никуда толком не выходила, хочется сидеть дома, закутываться в плед и пить чай, – делится планами Канон. – Но в будущем хочу гулять в парке, который расположен рядом с местом, где я живу.

Люди здесь добрее

Красавицам с далеких берегов сейчас непросто: им нужно сработаться с труппой и освоить новые партии. Балетмейстер театра Марианна Рыжкина и весь коллектив оказывают девушкам всестороннюю поддержку.

– Марианна Альбертовна – очень хороший педагог и человек. Когда преподает, она такая строгая, сильная, мудрая, но вне занятий – добрая, часто шутит. Вообще, люди в Коми намного добрее, чем в Питере или в Москве, – утверждают балерины.

Канон уже успела побывать вместе с коллегами на сцене: во время гастролей театра в Германии она исполнила партию Одиллии в балете Петра Чайковского «Лебединое озеро».

Балерины не исключает, что задержатся в республике надолгоФото: Дарья ЮДИНА

– Когда я выхожу на сцену, я счастлива, – делится эмоциями японка. – Я будто бы нахожусь не в этом мире, а в какой-то фантазии. Такие ощущения были, когда танцевала партии Одетты и Одиллии, зритель меня принял – даже кричали «браво».

Балерины не исключают, что задержатся в Коми. Пока девушки готовы остаться на пять лет. «Комсомолка» желает удачи балеринам и надеется скоро увидеть выступления артисток на сцене.

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