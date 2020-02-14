Мешанина из автомобилей и пиво в салоне «Лексуса»: о чем говорили свидетели на суде по делу о смертельной аварии в местечке Кочпон-Чит

Сегодня в Сыктывкарском городском суде прошло заседание по делу владельца «Лексуса», которого следователи считают виновником аварии в местечке Кочпон-Чит. Тогда погиб 33-летний мужчина и его 4-летний сын.

На заседание не пришел один из потерпевших. Подсудимый Максим Тутринов возражал против продолжения заседания из-за этого, но судья признал его доводы необоснованными.

День ДТП

Далее начали допрашивать свидетелей. Первым отвечал на вопросы врач скорой помощи. Его попросили вспомнить об обстоятельствах смертельного ДТП.

Свидетель рассказал, что скорая приехала довольно быстро. Объяснить, как выглядело место аварии, он не смог: как только врачи приехали, им занесли ребенка. Медики сразу им занялись: малыш был в тяжелом состоянии, в коме, редко дышал.

Следующим допросили врач-нейрохирурга. Тот рассказал, что к ним в больницу доставили подсудимого Максима Тутринова. У фигуранта дела сразу диагностировали черепно-мозговую травму. Степень опьянения у пациента — средней тяжести. У него была тяжелая алкогольная интоксикация. Тогда хозяин «Лексуса» говорил несвязно, потерял координацию движению, запах изо рта был характерным. Проверить водителя на тестере было нельзя, так как он находился в состоянии алкогольного ступора, полукомы. Позже клинические исследования подтвердили выводы врача: Максим Тутринов был пьян, когда его доставили в больницу.

Третьим вызвали в зал суда сотрудника ГИБДД. Экипаж ДПС прибыл на место ДТП через 5-10 минут после вызова. Инспекторы по приезду увидели, что «Ауди» за проезжей частью в кювете. У «Лексуса» была искорежен слева бампер. На месте уже работали спасатели и медики. На проезжих частях не было снега, разметка была нормальной.

- По россыпи осколков было понятно, что «Лексус» двигался навстречу «Ауди». Столкновение произошло на полосе, по которой двигалась вторая машина, - сообщил свидетель.

У подсудимого к сотруднику ГИБДД возникли вопросы. Тот спросил, был ли пристегнут водитель «Ауди». Инспектор не смог ответить на этот вопрос. Максим Тутринов попробовал узнать, насколько большим был выезд его машины на полосу. Свидетель заметил, что данные указаны в схеме ДТП. Её составляли в том числе и с опорой на показания третьего участника ДТП — женщины за рулем «Шевроле». На вопрос о наличии нужных водителю документов у хозяина «Ауди» свидетель ответил, что документы проверяли другие сотрудники.

Ещё он свидетель вспомнил, что в салоне «Лексуса» были две бутылки пива по 1,5-2 литра.

Пока Максим Тутринов допрашивал свидетеля, успел заработать замечания от судьи за наводящие вопросы и ненадлежащее поведение: подсудимый перебивал говорящего.

Следующим допросили третью участницу ДТП.

- На улице ещё не было темно, видимость была нормальной. Я возвращалась в город. Машин было немного. Впереди меня ехал «Ауди». В районе изгиба дороги я увидела «Лексус», который ехал очень быстро. Потом бах, «Лексус» вынесло на мою полосу, и он врезался в «Ауди». Я увела машину вправо, чтобы не попасть в эту мешанину автомобили неслись на меня. Потом я вышла из «Шевроле». «Ауди» перевернулся недалеко от меня, «Лексус» улетел далеко вперед. Я посмотрела на «Ауди», поняла, что не могу помочь. Побежала за сотовым, вызвала спасателей. На водительском сидении был мужчина, он был в неестественном положении. Ребенка я не видела. Хозяина «Лексуса» зажало дверью, - вспомнила тот день женщина.

Свидетельница не смогла вспомнить всех обстоятельств аварии. У неё во время происшествия был шок, отголоски которого действуют на неё до сих пор.

Пьяные приключения подсудимого

После в зал суда вызвали другого инспектора ГИБДД. Он поделился сведениями о пьяных приключениях Максима Тутринова до смертельного ДТП.

Инспектор дал показания о том, как его экипаж во время дежурства столкнулся с неизвестной на тот момент машиной в конце августа-начале сентября. Второй автомобиль сбежал после столкновения, экипаж погнался за ним. В конце концов, инспекторы обнаружили «Лексус», рядом с которым стояли трое мужчина и женщина. Среди них был и Максим Тутринов. По словам свидетеля, компания была подшофе. Побеседовав с ними, сотрудники ГИБДД отъехали и стали наблюдать.

Максим Тутринов сел за руль «Лексуса». Проехав немного, он застрял. Инспекторы подъехали к иномарке. У водителя были признаки опьянения. Тест он проходить не хотел, пытался куда-то убежать, вел себя неадекватно, вырывался. Сотрудникам полиции пришлось заковать в наручники. После его повезли в диспансер на улице Катаева, где подсудимого осмотрели врачи. Осмотр показал, что сыктывкарец заложил за воротник, прежде чем сесть за руль.

Допросив свидетелей, суд начал изучать видеодоказательства. Один из роликов содержал запись того, как Максим Тутринов дул в алкотестер. Действия полицейского он сопровождал комментариями: «Мужики, ну я ж гулял», «Мужики, ну да, я выпил».

На этом заседание завершилось. Следующее пройдет 21 февраля.

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