«У меня не осталось ничего, кроме двух бумажек — свидетельств о смерти»: сыктывкарка, потерявшая мужа и сына в ДТП с «Лексусом»

Сегодня, 7 февраля, в Сыктывкарском городском суде выступили свидетели по делу о водителе «Лексуса», который обвиняется в смерти двух человек. Корреспондент«КП-Коми» побывал на эмоциональном процессе.

В самом начале заседания обвиняемый Максим Тутринов ходатайствовал, чтобы представители СМИ были удалены из зала заседания, потому что «они сплетники». Однако суд разрешал корреспонденту присутствовать на заседании. Затем Максим Тутринов ходатайствовал, чтобы рассмотрение дела было отложено, потому что следователи халатно отнеслись к расследованию ДТП, в их отношении нужно провести служебную проверку. Кроме того, ему не дали в полной мере ознакомиться с материалами дела, в котором, по его словам, были изменены показания и сфальсифицированы данные.

Во время обоснования ходатайства Тутринов получил два предупреждения от судьи, который обещал удалить его из зала суда за агрессивное поведение и неуважение к остальным участникам процесса. Обвиняемый признался, что просто нервничает, когда в зале находятся представители СМИ. По его мнению, они распространяют недостоверную информацию о нем. Между тем, суд пришел к выводу, что процессуальные права обвиняемого были соблюдены в полной мере. Тутринов был допрошен неоднократно, а с материалами уголовного дела был ознакомлен дважды.

Максим Тутринов был против присутствия на процессе журналистовФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Затем прокурор начала опрашивать потерпевших. Первой выступила вдова Елена Х., которая в страшном ДТП потеряла мужа и 4-летнего сына. Она рассказала, что 21 сентября супруг вместе с сыном поехал на дачу, к маме, где помогал ей с участком. Вечером он пристегнул сына к детскому креслу, сел в «Ауди»и отправился домой. Она подчеркнула, что ее муж был невероятно аккуратным водителем. Вечером 21 сентября ей позвонили и сказали, что супруг погиб, а сын — в реанимации. Елена ринулась в больницу, где уже находился сотрудник полиции, который подтвердил страшную весть — ее мужа больше нет.

- Утром 22 сентября я снова отправилась в больницу. Никаких утешительных прогнозов мне не давали. Оставалось надеяться на чудо. Но чудо не произошло. 22 сентября около 19:10 позвонил врач и сказал, что мой ребенок умер. За сутки я была лишена всего. От моей семьи осталось только две розовые бумажки - свидетельства о смерти. Мне до сих пор снятся кошмары, в них муж лежит на асфальте, как на фото в материалах дела, - говорит Елена. Она также подчеркнула, что обвиняемый должен возместить ей моральный вред в размере 5 млн рублей.

Обвиняемый принес извинения потерпевшим в зале судаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Мама погибшего Валентина Ш. не могла без слез говорить о сыне. Она отметила, что он был опорой, поддержкой, помощником, а 4-летний Тема — любимым внуком. Женщина вспоминает, что 21 сентября было спокойным днем, ничего не предвещало беды — не было ни тревоги, ни беспокойства.

- Когда сообщили о смерти сына, я не могла в это поверить. Просила боженьку на коленях, чтобы оставил внука Темочку в живых, - вспоминает Валентина о дне трагедии. Женщина отметила, что жгучая боль от потери сопровождает ее каждый день.

Максим Тутринов после предупреждения судьи стал вести себя сдержаннееФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Затем выступили сестры погибшего. Они рассказали, что смерть любимого брата расколола их мир на тысячи кусочков. Большая дружная семья до сих пор не может прийти в себя после потери. Они заявили о гражданском иске, чтобы взыскать с обвиняемого по 1 млн рублей морального вреда.

Максим Тутринов отметил, что 25 ноября он принес письменные извинения родным погибших. Однако, как оказалось, до адресата они не дошли. Тогда он прямо в зале суда встал и попросил прощения у потерпевших.

Следующее заседание по уголовному делу состоится 14 февраляФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После допроса свидетелей прокурор исследовала 4 тома материалов уголовного дела. Она подробно остановилась на протоколах.В частности, прокурор зачитала показания экспертов о том, что в момент столкновения водитель дорогой иномарки не мог контролировать свое авто. Однако обвиняемый имел возможность избежать аварии, если бы ехал с разрешенной скоростью.

Адвокат потерпевшей стороныФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Следующее заседание уголовного дела, где допросят остальных свидетелей, пройдет 14 февраля. Обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что 21 сентября в местечке Кочпон-Чит водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу и протаранил «Ауди». Вторая машина вылетела в кювет. В результате ДТП погиб 33-летний хозяин «Ауди» и его 4-летний сын. Трагедия потрясла сыктывкарцев: горожане организовали сбор денег, чтобы помочь женщине, потерявшей сразу и сына, и мужа.

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