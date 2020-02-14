В Сыктывкаре в доме на улице Ленина треснула стена

В одном из домов на улице Ленина в Сыктывкаре треснула стена. Сейчас на место выехали спасатели и полиция, сообщает БНК.

По информации источника, в здании на улице Ленина, 58 во время проведения ремонтных работ появилась трещина на стене. Дом расположен рядом с Главпочтамтом за Стефановской площадью.

В пресс-службе мэрии Сыктывкара сообщили, что хозяин одной из квартир в доме делал ремонт. Предварительно он разобрал потолок, который одновременно являлся полом у соседей сверху. Приехавшие на вызов жильцов спасатели не сразу попали в квартиру.

Сейчас удалось разыскать владельца помещения. На месте разбираются сотрудники Жилинспекции, полицейские и работают спасатели.

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