2020-02-14T15:00:41+03:00
Общество

В Сыктывкаре в доме на улице Ленина треснула стена

На место вызвали спасателей
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Сыктывкаре вызвали спасателей из-за трещины в стенеВ Сыктывкаре вызвали спасателей из-за трещины в стенеФото: Дмитрий СМИРНОВ
Изменить размер текста:

В одном из домов на улице Ленина в Сыктывкаре треснула стена. Сейчас на место выехали спасатели и полиция, сообщает БНК.

По информации источника, в здании на улице Ленина, 58 во время проведения ремонтных работ появилась трещина на стене. Дом расположен рядом с Главпочтамтом за Стефановской площадью.

В пресс-службе мэрии Сыктывкара сообщили, что хозяин одной из квартир в доме делал ремонт. Предварительно он разобрал потолок, который одновременно являлся полом у соседей сверху. Приехавшие на вызов жильцов спасатели не сразу попали в квартиру.

Сейчас удалось разыскать владельца помещения. На месте разбираются сотрудники Жилинспекции, полицейские и работают спасатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воркутинец заплатит за испорченный бордюр во дворе

Дорогу испортил погрузчик, расчищавший парковку для его автомобиля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре ограничат движение на одной из улиц
На выходных в Коми погода будет спокойной
ФСБ: «Жителей Усть-Цильмы просим сохранять спокойствие»
В миграционных службах Коми временно перестанут принимать документы от жителей Китая
Под Усинском ищут рыбака
В Вуктыле стая бродячих собак загнала школьника на сугроб
Коттедж из Коми попал в десятку самых дорогих загородных домов
Браконьер из Печоры заплатит за убийство лосихи
Названа кандидатура будущего руководителя Эжвы
Пенсионеры из Серегово жалуются на отсутствие фельдшера
Ростехнадзор бездействовал на шахте в Ухте, где на пожаре погибли два человека
Жителей Коми ждет аномально теплая погода
ЧП с Boeing аэропорт Усинска работает в штатном режиме
Лыжники из Коми заняли весь пьедестал на Континентальном Кубке
В Коми ученые выведут новые сорта картофеля
В Микуни столкнулись две иномарки: погибла женщина
Сыктывкарские баскетболистки обыграли петербуржских
В Вуктыле из горящего дома эвакуировали 12 человек
Под Сыктывкаром опрокинулся Volkswagen: пострадали два человека
Спортсменка из Коми стала чемпионкой России по пауэрлифтингу
На пожаре в Сыктывкаре погиб мужчина
В Сыктывкаре объявили актированный день
В Сыктывкаре нашли родных бабушки, потерявшей память
Слухи о первом заболевшем коронавирусом в Коми не подтвердились
В воскресенье в Коми резко поменяется погода
В некоторых муниципалитетах Коми отменили занятия для школьников
Свадьба в зеркальную дату