Кандидат на пост главы опорного вуза Коми: «Настало время заставить руководство ценить свой коллектив»

Чем ближе выборы ректора в Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина, тем громче звучит голос недовольных сотрудников. Претендент на пост главы опорного вуза Коми Эмин Ягубов вчера попытался провести дебаты с конкурентами, но Ольга Сотникова и Павел Васильев не пришли. Поэтому первый проректор встретился с сотрудниками университета и обсудил проблемы СГУ им. Питирима Сорокина.

- Приглашенные мной кандидаты в ректоры так и не пришли. Коллектив счел это проявлением неуважения. Я с коллегами полностью согласен. Хочу отметить, что мне сегодня было неловко и неудобно перед коллегами за нынешнее руководство университета, потому как многие озвученные проблемы неоднократно доносились до руководства, но их оставили без внимания. Множество вопросов приобрели критичный и нетерпимый характер. Коллеги, настало время восстановить справедливость и заставить руководство уважать и ценить свой коллектив, - заявил в видеообращении Эмин Ягубов.

Видеообращение Эмина Ягубова (СГУ им. Питирима Сорокина).

Напомним, что в СГУ им. Питирима Сорокина готовятся к выборам ректора. Подготовка проходит не безоблачно: преподаватели в видеороликах рассказывают о многочисленных проблемах опорного вуза Коми. В числе больных вопросов огромные премии руководства, низкие зарплаты преподавателей и удушение творческой деятельности в вузе. Заметим, что после роликов руководство вуза стала активно реагировать на критику. Инициатор дискуссии Александр Казаков рад этому: ему наконец-то удалось достучаться до администрации

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