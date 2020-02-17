Преподаватель опорного вуза Коми обратился к делегатам конференции по выбору ректора

Старший преподаватель опорного вуза Коми Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина выпустил третий ролик о проблемах вуза. Александр Казаков призвал делегатов конференции по выборам ректора сделать правильный выбор.

- Вам предстоит серьезный выбор и от него зависит не просто судьба университета, а жизнь многих из нас тех, кто будет здесь учиться и работать. В последнее время мне довелось услышать много разных историй, которые зачастую похожи на мои. Руководство университета об этих проблемах знало, и по большей части замалчивало. Я уверен, что она так будет делать и дальше. Эти проблемы можно решить без указаний из центра, без дополнительного финансирования. Поверьте, ректор и его окружение может сделать очень-очень многое, - сказал Александр Казаков в третьем видеообращении.

Третье видео преподавателя СГУ им. Питирима Сорокина Александра Казакова.

Напомним, что Александр Казаков недавно выпустил два ролика, в которых рассказал о проблемах опорного вуза Коми. В частности, старший преподаватель высказался по поводу огромных премий руководства университета и мизерных зарплатах преподавателей. Его поддержала заведующая кафедрой психологии Светлана Колосова. Кандидат на пост главы вуза Эмин Ягубов также выпустил ролик о проблемах СГУ им. Питирима Сорокина.

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