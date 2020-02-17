В Воргашоре спасатели вытащили из канализационного люка собаку

В воркутинском поселке Воргашор 15 февраля спасатели вытащили из глубокого канализационного колодца собаку. Жители заполярного города опасаются, что в следующий раз жертвой открытого колодца может стать ребенок.

Видео спасения животного хозяйка собаки Наталья К. выложила в соцсети.

- Во время прогулки собака упала в канализационный колодец. Большое спасибо ребятам из МЧС, что спасли собаку! Открытый колодец находится у дороги к озеру. Люди будьте осторожны! - пишет автор поста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/761256" frameborder="0"></iframe> Спасают собаку Воргашор 15 февраля 2020.

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