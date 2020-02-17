2020-02-17T12:02:11+03:00
Общество

В Воргашоре спасатели вытащили из канализационного люка собаку

Жители заполярного города опасаются, что в следующий раз жертвой открытого колодца может стать ребенок
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В воркутинском поселке Воргашор 15 февраля спасатели вытащили из глубокого канализационного колодца собаку. Жители заполярного города опасаются, что в следующий раз жертвой открытого колодца может стать ребенок.

Видео спасения животного хозяйка собаки Наталья К. выложила в соцсети.

- Во время прогулки собака упала в канализационный колодец. Большое спасибо ребятам из МЧС, что спасли собаку! Открытый колодец находится у дороги к озеру. Люди будьте осторожны! - пишет автор поста.

Спасают собаку Воргашор 15 февраля 2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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