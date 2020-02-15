2020-02-15T11:25:52+03:00
Общество

В 2020 году в Сыктывкаре отремонтируют 38 дорог

Их общая протяженность составит почти 30 километров
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Работы будут проводиться с апреля по сентябрьРаботы будут проводиться с апреля по сентябрьФото: Артем КИЛЬКИН
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В этом году в Сыктывкаре отремонтируют 38 участков дорог общей протяженностью около 30 километров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Коми.

Ремонт дорог будет вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы будут проводиться с 24 апреля по 30 сентября. За это время это время планируют заасфальтировать подъезд к аэропорту – улицу Колхозную (на участке от Маркова до Мичурина), улицу Красноборскую в Верхней Максаковке, проезд 65-летия Победы, а также участки улиц Пушкина, Димитрова, Коммунистической и Домны Каликовой.

Работы будут проводиться на 38 участках по всему Сыктывкару. Их общая протяженность составит почти 30 километров. В администрации заверили, что не допустят длительных перекрытий дорог из-за ремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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