Новым ректором СГУ имени Питирима Сорокина стала Ольга Сотникова

В опорном вузе Коми завершились выборы ректора. Главой СГУ имени Питирима Сорокина стала Ольга Сотникова. Она набрала большинство голосов.

За Ольгу Сотникову проголосовали 75 делегатов из 106. За Павла Васильева отдали 13 голосов, а за Эмина Ягубова - 16 голосов. Два человека проголосовали против всех кандидатов.

КАК ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ

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В СГУ им. Питирима Сорокина продолжаются выборы ректора (подробности).