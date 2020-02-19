2020-02-19T20:23:06+03:00
Общество

Новым ректором СГУ имени Питирима Сорокина стала Ольга Сотникова

Она набрала большинство голосов
Дарья ЮДИНА
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Фото СГУ имени Питирима СорокинаФото СГУ имени Питирима Сорокина
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В опорном вузе Коми завершились выборы ректора. Главой СГУ имени Питирима Сорокина стала Ольга Сотникова. Она набрала большинство голосов.

За Ольгу Сотникову проголосовали 75 делегатов из 106. За Павла Васильева отдали 13 голосов, а за Эмина Ягубова - 16 голосов. Два человека проголосовали против всех кандидатов.

КАК ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ

Честность выборов главы СГУ им. Питирима Сорокина обеспечила видеосвязь

Один из претендентов на пост ректора внес своё предложение (подробности).

Кандидаты на пост ректора ответили на претензии преподавателей опорного вуза Коми

В СГУ им. Питирима Сорокина продолжаются выборы ректора (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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