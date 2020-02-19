Кандидаты на пост ректора ответили на претензии преподавателей опорного вуза Коми

Кандидаты на пост ректора опорного вуза Коми Ольга Сотникова и Павел Васильев во время выборов ректора затронули в своих речах больные моменты. Они ответили на претензии, которые поднимали в своих роликах преподаватели СГУ им. Питирима Сорокина Александр Казаков и Светлана Колосова.

И проректор по социальным и экономическим вопросам Павел Васильев, и и.о. ректора Ольга Сотникова заметили, что было бы неправильно назвать Сыктывкарский государственный университет отстающим вузом: студенты традиционно показывают высокие показатели, университет получил статус опорного вуза, в нем реализуются различные проекты, в том числе и федерального уровня.

- Я понимаю, конечно, что для достижения цели хороши любые средства. Почему в этой предвыборной информационной компании не нашлось места тем мероприятиям, которые мы сегодня реализуем в университете? - спросил Павел Васильев.

Кандидат в своей речи сделал упор на успехах университета. У него нет долгов, все показатели выполняются.

- Я хочу узнать у вас: разве это не достижение? - задал ещё один вопрос проректор по экономическим и социальным вопросам.

Ольга Сотникова в своей речи также сделала упор на успехи, которых удалось достичь СГУ им. Питирима Сорокина в последние годы: расширение числа образовательных программ, ремонт зданий, обновление оборудования, рост зарплат у сотрудников и стипендий у студентов, увеличение количества абитуриентов из зарубежья.

- Когда я в 2016 году подписывала первые ведомости, зарплата некоторых преподавателей составляла восемь тысяч рублей. Сейчас она намного больше. И у преподавателей много возможностей для её повышения, - сказала Ольга Сотникова.

Завершая речь, Ольга Сотникова заверила, что помнит про все наказы, полученные от преподавателей на встречах. Выборы ректора в СГУ им. Питирима Сорокина продолжаются.

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В контексте подобных нарушений Минобрнауки РФ в начале февраля приняло волевое решение остановить выборы в иркутском вузе. В сыктывкарском же все тихо и спокойно (подробности).