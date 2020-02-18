2020-02-18T10:24:44+03:00
Общество

В Воркуте будут судить подростка, который не смог ограбить магазин из-за невозмутимости продавцов

Сейчас горе-грабителя заключили под стражу
Дарья ЮДИНА
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Скрин из видео с ограблениемСкрин из видео с ограблением
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В Воркуте завершили расследование уголовного дела в отношении 14-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на магазин, пишет пресс-служба СУ СК РФ по Коми.

По данным следствия, в октябре 2019 года в поселке Воргашор обвиняемый надел маску с прорезями для глаз и зашел в таком виде в супермаркет. Там подросток начал размахивать пневматическим пистолетом и угрожать им продавцам, требуя достать деньги из кассы. Он велел сотрудникам "лечь мордой в пол" и кричал, что "вынесет мозги" девушке, стоящей рядом. В какой-то момент у продавца зазвонил телефон. Воспользовавшись ситуацией, девушка сообщила подростку о том, что звонит охрана. Испугавшись, злоумышленник сбежал.

Как следует из материалов дела, подросток обучался в школе по индивидуальному учебному плану, состоял на учете в органах полиции. После возбуждения уголовного дела по ходатайству следователя суд в отношении фигуранта избрал в качестве мера пресечения заключение под стражу.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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В Воргашоре подросток попытался ограбить магазин с помощью пневматического пистолета. Видео Дари Мамадалиевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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