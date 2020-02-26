2020-02-26T12:02:12+03:00
Общество

Ученые из Коми раскритиковали проект «тропы динозавров» в Ыбе

По их мнению, создание экотропы ни к чему хорошему не приведет
Дарья ЮДИНА
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В сети появилось заключение ученых из ФИЦ Коми НЦ УрО РАН по поводу проекта экотропы «Каргортские легенды». Научные деятели проект раскритиковали.

Во-первых, в заключении указано, что представленные материалы проектом не являются и пока могут рассматриваться только в качестве идей или эскизов. Во-вторых, создание экотропы предполагает землеустроительные работы и посадку деревьев и кустарников, что противоречит сохранению охраняемого ландшафта «Каргортский». Ученые подчеркнули, что ценность природного объекта сохраняется только при отсутствии антропогенного воздействия.

К тому же, в заключении написано, что обустройство экотропы может привести к опасным последствиям, в частности, к оползням, разрушению самой тропы. Реализация проекта может также повлиять на состояние дороги.

В итоге ученые пришли к выводу о том, что проводить общественные слушания по проекту экотропы не имеет смысла, так как отсутствует часть необходимой документации. Напомним, что общественные слушания в Ыбе должны пройти сегодня.

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Свои мнения они выскажут на общественных слушаниях в конце февраля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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