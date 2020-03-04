Фигурант «дела Гайзера» Игорь Ковзель заплатил за коррупцию

Фигурант «дела Гайзера» выплатил штраф за коррупционное преступление, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Коми.

Бывший председатель республиканского Госсовета Игорь Ковзель предъявил судебному приставу-исполнителю квитанцию о выплате 500 тысяч рублей в срок, установленный для добровольного исполнения требований. Исполнительное производство окончено.

Напомним, что Игоря Ковзеля осудили за мошенничество, связанное с покупкой Фондом поддержки инвестиционных проектов Республики Коми 98 процентов долей «Сыктывкарского промышленного комбината». Кроме того, суд посчитал, что экс-председатель регионального парламента виновен в легализации денег, полученных незаконным путем. По статье о взятке в виде половины акций сыктывкарской гостиницы «Авалон» Игоря Ковзеля оправдали.

В сентябре прошлого года фигурант «дела Гайзера» вышел на свободу, отбыв шестилетний срок.

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