К любви через коми язык: романтические истории сыктывкарцев и не только

Наступила весна, и вместе с капелью и теплом Сыктывкар окутала атмосфера влюбленности и романтики. «Комсомолка» вспомнила удивительные истории любви жителей и гостей столицы Коми, и с удовольствием поведает их нашим читателям.

Нико и Александра (справа) познакомились благодаря коми языку. Фото из архива героев публикации

Коми – это судьба

Канадка Александра Келлнер и финн Нико Партанен полюбили друг друга благодаря… коми языку. Ребята познакомились во время учебы в Хельсинском университете. На летних курсах студенты изучали коми-пермяцкий язык, а на следующий год Нико отправили учиться в сыктывкарский университет на филфак, Александра тем временем изучала коми в Финляндии. Конечно же, влюбленные по возможности встречались – девушка приезжала к Нико в столицу Коми. Это были долгожданные встречи и отличная практика языка, учитывая, что по-русски ни он, ни она практически не разговаривали.

В Коми на ребят произвела большое впечатление поездка в Удорский район, где им показали настоящий деревенский быт коми народа.

– Было забавно, – вспоминает Александра, – когда местные просили поговорить или спеть на английском, так как никогда не слышали английскую речь вживую.

Однажды Александра в одном финском магазине услышала за спиной коми речь! Две девушки, которые общались на родном языке, оказались студентками СыктГУ. Александра и Нико продолжают учиться и работать, общаться на разных языках, путешествуют по разным странам.

Елена и Сергей поженились прямо в больничной палате. Фото из архива героев публикации

Уж замуж невтерпеж

Эта история приключилась в 2011 году. 29 июля сыктывкарцы Лена и Сергей планировали расписаться и сыграть свадьбу. Но буквально за несколько дней до торжества невеста угодила в автомобильную аварию. Девушка сломала ногу. Первая мысль, которую Лена озвучила сквозь слезы: «Свадьбы не будет».

– Потом все же мы решили не отменять праздник, – вспоминает Лена. – Нога ногой, а кольца на пальцах должны появиться в срок.

Мир не без добрых людей: руководство больницы выделило молодым отдельную палату и согласовало длительное время для приема гостей. Этот летний день стал для ребят одним из самых памятных. Подружки невесты украсили палату воздушными шариками, и плакатами, помогли невесте надеть красивое платье, а на голову прицепили пышную фату.

Работник загса приехал прямо в больницу, и под марш Мендельсона в палату вошли родители, гости и взволнованный жених. Помещение заполнилось восторженными поздравлениями, поцелуями и искренними пожеланиями после сакраментального «объявляю вас мужем и женой».

Сейчас у Лены и Сережи подрастают дочь Алина и сын Артем. Малыши очень любят историю про «свадьбу в гипсе» и просят маму рассказать ее снова и снова.

Ганну и Николая свело газетное объявление. Фото из архива героев публикации

Объявление счастья

История четы Холоповых началась с письма в газету. 16 лет назад Ганна, последовав примеру своей подруги, решила искать вторую половину через газету. Тогда сыктывкарка только-только развелась и решила, что не станет чахнуть без любви, и написала краткое

и емкое объявление в газету: «Я стройная, симпатичная, с высшим образованием. Ты добрый, надежный и несудимый, найди меня».При этом Ганна признается, что ей было стыдно, когда она писала объявление, поэтому вместо своего имени она назвалась Анной.

Красавице прислали 12 писем. Последнее – от будущего супруга. Звезды сошлись просто идеально: оказалось, что Николай в то время как раз написал заявление на развод, открыл газету и увидел судьбоносное объявление.

Впервые вживую Ганна и Николай встретились 12 марта у Вечного огня. Теперь каждый год они повторяют свое первое свидание. После двух с половиной лет знакомства молодые расписались и обвенчались, причем венчалась Ганна под именем Анна оно стало знаковым в ее судьбе. Свидания 12 марта не единственная романтичная традиция пары. Каждое 7 января супруги делают снимок на память у елки.

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