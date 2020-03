Экс-сыктывкарка снялась в главной роли в голливудской картине про жизнь девушки-робота

В сети появилось упоминание о голливудском короткометражном фильме «Рой», главную роль в котором исполнила уроженка Сыктывкара Екатерина Ковальчук. Знаменитая актриса рассказала «КП-Коми» о чем повествует фантастическая картина.

- В центе сюжета - механик Рой, который любит свою работу. Однажды к нему приходит молодая девушка. Она совсем не похожа на робота, но она робот и у нее проблемы с системой. Рой берется ей помочь, несмотря на агрессию с ее стороны, он видит в ней будущее эпохи роботов, нечто удивительное. Но в какой-то момент механик понимает, что ей не помочь. Девушка умирает… Это завязка, естественно. Все пересказывать не буду, а то будет не интересно, - рассказала главная героиня фильма Екатерина Ковальчук.

Фильм снимали прошлым летом в Сан-Диего. Екатерина, прочитав сценарий, ни разу не задумалась о том, участвовать или не участвовать в проекте:

- Я сказала себе, что ни за что не упущу эту возможность. Я хочу быть его частью немедленно! «Рой»- невероятная история, я верю, что она затронет ваши сердца, - отметила актриса.

Когда фильм выйдет на широкие экраны, пока неизвестно. По словам Екатерины Ковальчук, картина сейчас проходит отбор для показа на крупных американских и международных фестивалях.

Напомним, что 25-летняя Екатерина Ковальчук родилась в Сыктывкаре. После школы девушка переехала в Санкт-Петербург, чтобы получить высшее образование. В 2015 году она окончила актерскую кафедру СпбИГО. В этом же году получила главную роль в голливудской исторической драме «The Private». С тех пор Екатерина ведет активную съемочную жизнь: снимается в России, Америке, Украине. Один из последних прорывов — главная роль в многосерийной исторической драме «Крепостная», благодаря которой у Екатерины появились поклонники на Украине, в России, в Польше. Сейчас любители сериала с нетерпением ждут третьего сезона зрелищной костюмированной драмы, съемки которого, по предварительным данным, начнутся уже в июле этого года.

Creating VFX for Roy That Serve the Story.Director Joe Fifelski and VFX Supervisor Jo Graves discuss the visual effects created for their Senior Thesis Project, "Roy", and how the effects serve to enhance the story.