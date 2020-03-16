Выжившие в жутком ДТП в Коми сестры пришли в себя

Выжившие в жутком ДТП под Нижним Одесом сестры пришли в себя. Их состояние оценивается врачами как тяжелое, но прослеживается положительная динамика, рассказали «КП-Коми» в региональном Минздраве.

13-летняя и 8-летняя девочки до сих пор находятся в реанимации Республиканской детской клинической больницы. Врачи делают все возможное для маленьких пациенток.

- Девочкам предстоит долгая реабилитация, но мы со всем справимся, - сообщает сестра погибшего отца девочек Мария К.

Отметим также, что вчера исполнилось девять дней со дня жуткого ДТП под Нижним Одессом. Среди погибших — родители девочек Ольга и Сергей.

- Все, кто их знал, помяните добрым словом. Наша семья выражает огромную благодарность всем, кто разделил наше горе, не прошел стороной. Спасибо всем большое! - подытожила родственница погибших.

Напомним, что чудовищное ДТП, которое произошло поздним вечером 7 марта, унесло жизни шести человек. По официальным данным УГИБДД МВД по Коми, водитель «Рено Меган» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Дастер». Известно также, что 29-летнего водителя «Меган», который тоже погиб в ДТП, лишили прав управления за езду в пьяном виде еще в ноябре 2018 года. Был ли он пьян в момент ДТП, неизвестно. Это предстоит выяснить следователям СУ СК России по Коми, которые занимаются резонансным ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама не хотела ехать, будто предчувствовала трагедию»: люди — о семье, погибшей в ДТП в Коми

Авария недалеко от Нижнего Одеса унесла жизни шести человек. Еще две маленькие девочки - в коме (подробности).

Супругов, погибших в чудовищном ДТП под Нижним Одесом, будут хоронить в Белгороде За жизнь их дочерей борются врачи (подробности).