2020-03-16T13:34:37+03:00
Общество

Выжившие в жутком ДТП в Коми сестры пришли в себя

Родители девочек 7 марта погибли в жуткой аварии под Нижним Одесом
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото УГИБДД по Коми, ГУ МЧС по КомиФото УГИБДД по Коми, ГУ МЧС по Коми
Изменить размер текста:

Выжившие в жутком ДТП под Нижним Одесом сестры пришли в себя. Их состояние оценивается врачами как тяжелое, но прослеживается положительная динамика, рассказали «КП-Коми» в региональном Минздраве.

13-летняя и 8-летняя девочки до сих пор находятся в реанимации Республиканской детской клинической больницы. Врачи делают все возможное для маленьких пациенток.

- Девочкам предстоит долгая реабилитация, но мы со всем справимся, - сообщает сестра погибшего отца девочек Мария К.

Отметим также, что вчера исполнилось девять дней со дня жуткого ДТП под Нижним Одессом. Среди погибших — родители девочек Ольга и Сергей.

- Все, кто их знал, помяните добрым словом. Наша семья выражает огромную благодарность всем, кто разделил наше горе, не прошел стороной. Спасибо всем большое! - подытожила родственница погибших.

Напомним, что чудовищное ДТП, которое произошло поздним вечером 7 марта, унесло жизни шести человек. По официальным данным УГИБДД МВД по Коми, водитель «Рено Меган» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Дастер». Известно также, что 29-летнего водителя «Меган», который тоже погиб в ДТП, лишили прав управления за езду в пьяном виде еще в ноябре 2018 года. Был ли он пьян в момент ДТП, неизвестно. Это предстоит выяснить следователям СУ СК России по Коми, которые занимаются резонансным ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама не хотела ехать, будто предчувствовала трагедию»: люди — о семье, погибшей в ДТП в Коми

Авария недалеко от Нижнего Одеса унесла жизни шести человек. Еще две маленькие девочки - в коме (подробности).

Супругов, погибших в чудовищном ДТП под Нижним Одесом, будут хоронить в Белгороде За жизнь их дочерей борются врачи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кто такой духовник
Каждый человек рано или поздно приходит к осознанию того, что ему не хватает жизненного опыта, ума и багажа знаний для принятия правильных решений. И как хочется в такой ситуации обратиться к тому, кто поможет, подскажет и наставит на истинный путь к спас
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: «Детям, проходящим длительное лечение в больницах, нужна возможность не разлучаться с близкими»
В рамках визита в детскую республиканскую клиническую больницу республики Татарстан министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко посетил «Дом Роналда Макдоналда»
Новости 24
В 10 районах Коми объявили штормовое предупреждение
Из-за коронавируса МЧС в Коми привели в повышенную готовность
Температурные скачки и мокрый снег: прогноз на 12-16 марта в Коми
Суд обязал администрацию Сыктывкара выделить землю под ЛЭП
В Сыктывкаре пенсионерка повредила позвоночник в автобусе
В Сыктывкаре столкнулись УАЗ и Audi: пострадали три девушки
Из-за коронавируса в роддомах Коми запретили партнерские роды
Сыктывкарка чуть не вышла из подъезда через окно на пятом этаже
В Воркуте 8 детей, вернувшихся из Франции, отправили на карантин
Из-за таяния вечной мерзлоты в Коми деформируются дороги
На пожаре в Ухте спасли 12 человек: один из них в больнице
Похолодание и много осадков: прогноз на 14-15 марта в Коми
В Сыктывкаре отменили концерт в честь Крыма из-за коронавируса
В Коми официально открыли сайт ЧМ по хоккею с мячом
В Коми открыли горячую линию по коронавирусу
Больше миллиона рублей выиграл любитель мотоциклов из Коми
В Сыктывкаре за продажу снюсов оштрафовали предпринимателя
В Сыктывкаре сожгли Mercedes E 200
На пожаре в Емве спасли двух человек
Детей, пострадавших в ДТП с шестью погибшими, доставили в Сыктывкар
В Княжпогостском районе не хотят дать воду в деревню, где живут 5 человек
В Инте поздравили с 95-летием ветерана и узницу концлагеря
Ухтинец купил у мошенников путевку за 41 тысячу
Сыктывкарская «НИКА» вышла на второе место в турнирной таблице
В Усинске пьяный водитель снегохода сбил ребенка
В Воркуте объявили штормовое предупреждение
В Сочи мужчина облил бензином и сжег приезжего из Сыктывкара
На пожаре в Корткеросском районе погибла женщина