Суды в Коми изменили режим работы из-за коронавируса

С 16 марта в Коми заработал режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Школы, вузы и ссузы перешли на дистанционное обучение. В республике отменили все культурные мероприятия и спортивные соревнования, предприятия изменили режим работы. Вслед за ними это сделали и суды.

Так, граждан попросили воздержаться от посещения суда в случае недомогания и подавать документы и обращения в электронном виде или с помощью почты. Знакомиться с материалами дела и получать судебные акты на руки необходимо только в исключительных случаях. Приходить при этом нужно в маске. Если вам необязательно являться в суд, изложите свою позицию письменно.

Кроме того, в настоящее время приостановлен до особого распоряжения личный приём граждан и представителей организаций председателем суда и заместителями председателя суда. Данные меры не приведут к изменениям в расписании назначенных судебных заседаний, а также режиме работы суда.

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