Заседания правительства Коми могут стать дистанционными из-за коронавируса

Сегодня прошло заседание правительства Коми. Глава республики Сергей Гапликов начал заседание с речи о текущей ситуации, связанной с приходом коронавируса в наш регион. Он подчеркнул необходимость введения профилактических мер и предложил проводить следующие заседания дистанционно.

Напомним, что с 16 марта в республике заработал режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Отменили культурные события и спортивные соревнования. Отправку детей в детсады оставили на усмотрение родителей. Школы, вузы, ссузы перешли на дистанционное обучение. Общественный транспорт стали дезинфицировать дважды в день.

Напомним, что на 19 марта, в Коми лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – по-прежнему один, под медицинским наблюдением находится 226 человек. Из них – 13 человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом, трое находятся в обсерваторе, сообщает Управление Роспотребнадзора по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дезинфекцией по коронавирусу: чем обеззараживают сыктывкарские автобусы

«Комсомолка» подглядела, что делают с общественным транспортом перед выходом на линию (подробности).