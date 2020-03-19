2020-03-19T16:15:27+03:00
Общество

Заседания правительства Коми могут стать дистанционными из-за коронавируса

Такое предложение поступило от главы республики
Дарья ЮДИНА
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Фото rkomi.ruФото rkomi.ru
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Сегодня прошло заседание правительства Коми. Глава республики Сергей Гапликов начал заседание с речи о текущей ситуации, связанной с приходом коронавируса в наш регион. Он подчеркнул необходимость введения профилактических мер и предложил проводить следующие заседания дистанционно.

Напомним, что с 16 марта в республике заработал режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Отменили культурные события и спортивные соревнования. Отправку детей в детсады оставили на усмотрение родителей. Школы, вузы, ссузы перешли на дистанционное обучение. Общественный транспорт стали дезинфицировать дважды в день.

Напомним, что на 19 марта, в Коми лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – по-прежнему один, под медицинским наблюдением находится 226 человек. Из них – 13 человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом, трое находятся в обсерваторе, сообщает Управление Роспотребнадзора по Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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