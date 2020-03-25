А был ли выстрел? Информация о стрельбе по вертолету на Шиесе не подтвердилась

Пилотов вертолета, который якобы обстреляли дробью на подлете к станции Шиес, могут привлечь за ложную информацию. Об этом сообщает Виктор Вишневецкий со ссылкой на экоактивистов.

Экипаж «обстрелянного» вертолета прошел проверку на полиграфе 20 марта. Установлены реакции, свидетельствующие, что их сообщения о выстрелах недостоверны.

- На бортовом самописце также отсутствуют сообщения команды о стрельбе, - сообщил последние новости Виктор Вишневецкий.

К тому же, 21 марта в поселке Мадмас полиция опросила активистов и осмотрела несколько единиц оружия: ни из одного из этих ружей не стреляли в последние время. Сейчас вертолет базируется в сыктывкарском аэропорту: с него сняли стабилизатор для проверки. Проверка продолжается.

Активисты и ранее сообщали, что не имеют никакого отношения к стрельбе: их протест был и остается исключительно мирным. Люди говорят, что сразу после посадки вертолета экипаж отправился в общежитие компании «Экотехнопарк». Только через полчаса летчики стали осматривать борт, а чуть позже сообщили о якобы имевшем место обстреле.

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Они выступали и будут выступать исключительно за мирный протест (подробности).