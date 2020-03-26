Правительство Коми возьмет под контроль выполнение решений, озвученных президентом

Сегодня глава Коми провёл заседание регионального кабмина. Из-за профилактических мер прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Открывая заседание, глава региона прокомментировал обращение Владимира Путина к жителям страны в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией в мире.

- Президентом принято беспрецедентное решение – объявить следующую неделю нерабочей, причем с сохранением заработной платы, - обратился к участникам заседания Сергей Гапликов. - Однако мы с вами продолжаем работать в усиленном режиме, держать ситуацию под контролем. Необходимо сделать всё для того, чтобы все сферы, отвечающие за жизнеобеспечение, работали без сбоев. Это касается жилищно-коммунального комплекса, медицинских учреждений, аптек, магазинов, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Президент акцентировал внимание на обязательном выполнении социальных гарантий, внедрении новых механизмов поддержки самых уязвимых в связи с нынешней ситуацией категорий граждан – это семьи с детьми, те, кто оказался на вынужденных больничных или рискует потерять работу. Глава государства озвучил ряд мер, направленных на сохранение ситуации на рынке труда, на поддержку малого и среднего бизнеса. Решения, озвученные 25 марта главой государства, Сергей Гапликов назвал руководством к действию.

- Для нас обращение Президента России – это руководство к действию, - подчеркнул глава региона. – В республике в максимально короткие сроки должна быть организована работа, необходимая для выполнения всех решений Президента. Прошу Вас, Михаил Юрьевич (Порядин, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – прим.), взять это на контроль и докладывать о результатах мне лично.

На заседании рассмотрели вопросы поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и подготовки к проведению празднования 75-й годовщины Великой Победы. С докладами по видеосвязи выступили заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин, министр культуры Республики Коми Сергей Емельянов.

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