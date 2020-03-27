В Коми разработают запасной план празднования Дня Победы

В Коми разработают запасной план празднования 75-летия годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

Альтернативный сценарий нужен на случай сохранения непростой эпидемиологической обстановки. Такую задачу перед региональным Правительством поставил глава республики в ходе заседания регионального кабинета министров. Заседание состоялось 26 марта в режиме видеоконференцсвязи.

Юбилей Победы – праздник особенный, и готовится к нему мы начали заранее. – сказал глава региона. – Понятно, что программа празднования разрабатывалась задолго до того, как возникла непростая эпидемиологическая ситуация, вызванная распространением новой коронавирусной инфекции. Конечно, время до 9 мая пока есть. Мы приложим максимум усилий, чтобы нейтрализовать угрозу. Но вместе с тем надо начать проработку другого сценария на тот случай, если всё-таки ситуация не улучшится к тому времени. Это не означает, что праздника не будет. Это значит, что необходимо продумать иные формы проведения юбилейных мероприятий с соблюдением всех актуальных сейчас требований Роспотребнадзора.

Министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов сообщил, что ведомство уже сейчас разрабатывает несколько сценариев праздника. Окончательное решение по формату мероприятий, посвящённых Дню Победы, будет принято с учётом развития эпидемиологической ситуации в стране.

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