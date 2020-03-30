В Коми предпринимателям дали отсрочку по арендным платежам

Предпринимателям в Коми дали отсрочку по арендным платежам, что позволит поддержать их в условиях коронакризиса. Зампредседателя правительства Коми Михаил Порядин подписал постановление. Об этом пишет пресс-служба главы республики.

Арендную плату можно будет оплатить равными частями в сроки, предусмотренные договором, или на иных условиях, предложенных арендаторами. Оплатить аренду нужно будет не позднее 31 декабря 2021 года.

Подробнее с информацией о процедуре можно ознакомиться на сайте МинИмущества Коми. Для получения отсрочки предпринимателям нужно обратиться в госучреждение или предприятие, с которым был заключен договор аренды.

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