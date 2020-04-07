2020-04-06T20:31:33+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: последние данные на 7 апреля 2020 года

В республике под наблюдением медиков находится 3447 человек
Дарья ЮДИНА
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В Коми выросло количество больных коронавирусомВ Коми выросло количество больных коронавирусом
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день, 7 апреля, в республике всего подтверждено 90 случаев заболевания covid-19. За 6 апреля зафикисировали 31 новый случай.

Всего под медицинским наблюдением находится 3447 человек: 1001 человек прибыли из-за рубежа, 2446 контактировали с заболевшими.

За последние сутки сняли с медицинского учёта 62 человека. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждены три смерти пациентов с коронавирусом: два летальных исхода в Княжпогостской центральной районной больнице, другой в Республиканской инфекционной больнице. Принимаются меры: медучреждения отправили на карантин, в республику завозится новое оборудование и тесты на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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