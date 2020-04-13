В Коми привезли новые аппараты искусственной вентиляции легких

Вчера в Коми поступили первых четыре аппаратов искусственной вентиляции легких. Также в регион прибыли тест-системы для диагностики COVID-19. Сегодня поставки медицинского оборудования продолжились. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

Сейчас в Коми занимаются перепрофилированием части медучреждений: в них хотят проводить тесты на коронавирус и лечить больных новой инфекцией.

Как рассказал первый заместитель министра здравоохранения Республики Коми Борис Александров, первую партию аппаратов ИВЛ распределят между больницами, в которых будут госпитализировать таких пациентов. Распределение оборудования начнется после завершения работы по маршрутизации пациентов с коронавирусной инфекцией.

Доставленные аппараты поступят в учреждения здравоохранения в Сыктывкаре. Далее оборудованием будут обеспечены другие города республики.

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